Tragedia a Montalto Uffugo, 76enne muore in un incendio

il caso

MONTALTO UFFUGO Un uomo di 77anni è morto, questo pomeriggio a Montalto Uffugo, in località San Nicola nei pressi del “Ponte male fabbricato”. L’anziano avrebbe acceso un rogo per ripulire un terreno dalle sterpaglie. Il fumo avrebbe causato un malore, poi rivelatosi letale. Forse le esalazioni, forse il troppo fumo respirato le cause del decesso. Che sarà presto appurato. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il personale del 118 e l’elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri di Montalto Uffugo. (f.b.)