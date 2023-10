Asp di Cosenza e di Reggio, ecco gli obiettivi di mandato per i dg Graziano e Di Furia

sanità e governance

CATANZARO Chiusura dei bilanci pregressi entro il 31 dicembre 2024, riduzione dei tempi di pagamento ma anche governance della rete ospedaliera e territoriale. Dopo i “compiti a casa” per i commissari, il presidente della Regione Roberto Occhiuto, nella sua qualità di commissario della sanità calabrese, ha assegnato con due decreti gli obiettivi di mandato anche agli unici due direttori generali al momento alla guida di aziende calabresi: Antonio Graziano, dg dell’Asp di Cosenza, e Lucia Di Furia, dg dell’Asp di Reggio Calabria. Rispetto ai commissari, aumenta ovviamente il numero degli adempimenti che il commissario Occhiuto chiede ai due manager: in totale 10 per Graziano, e 11 per De Furia. Gli obiettivi riguardano la governance dei flussi, la governance aziendale, la governance della rete territoriale, la governance della rete ospedaliera (gli indicatori qui sono interventi di frattura del collo del femore eseguiti entro 48 h; interventi di colecistectomia laparoscopica dimessi entro 3 giorni; rispetto dello standard sul volume di parti, 4 % di tagli cesarei ≤25% (strutture con attività≥1000 parti annui); mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico) farmaceutica, veterinaria, Ecm,8 edilizia sanitaria, prevenzione, bilancio (Chiusura e approvazione dei bilanci anni pregressi e annuali entro il 31 dicembre 2024 e definizione e pagamento del partite oggetto della circolarizzazione ): per la dg dell’Asp di Reggio va aggiunta la voce personale. Nell’ambito della governance della rete ospedaliera, il dg dell’Asp di Cosenza è tenuto anche all’adozione della delibera in tema di direzione, coordinamento e monitoraggio del sistema regionale della emergenza urgenza 118 ed elisoccorso (entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo con Azienda Zero). Nei decreti di assegnazione degli obiettivi si ricorda che in base ai risultati «sarà determinato il corretto assolvimento della relativa obbligazione di risultato assunta con l’accettazione della nomina» e soprattutto sarà garantito il compenso aggiuntivo, il cui 30% – si precisa – «è riservato al rispetto dell’obbligo di legge relativo ai tempi di pagamento, che il restante 70% sarà corrisposto al direttore generale che nella valutazione avrà raggiunto la soglia minima del 50% dei singoli obiettivi assegnati. L’importo da corrispondere sarà calibrato in proporzione alla percentuale raggiunta». (c. a.)