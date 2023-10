Cosenza, la premiazione del Concorso Letterario nazionale in memoria di Riccardo Sicilia

l’evento

COSENZA Sabato 14 ottobre alle 16 si terrà al Museo del Fumetto la cerimonia di premiazione del Concorso Letterario nazionale di Narrativa breve a tema ‘La Compagnia’, in memoria di Riccardo Sicilia. Saranno presenti lo scrittore Saverio Simonelli che condurrà i lavori e il musicista Aldo D’Orrico. Alla terna vincitrice andrà il Premio in denaro devoluto dalla famiglia di Riccardo Sicilia, un’opera in argento realizzata a mano dal maestro orafo Domenico Tordo, quale pezzo unico creato appositamente per l’evento e un dipinto dell’artista Federica Armeni.

Riccardo è andato via giovane, ma ha fatto della parola “insieme” il suo modus vivendi. Si è dato intensamente con amore e tenerezza alla sua gente, alla sua compagnia, facendo dono con generosità e gioia della preziosa gemma dell’ascolto e dell’abbraccio, della condivisione, della gentilezza e dell’aiuto.

Il Concorso bandito nella sua I edizione il 27 aprile 2023, dalla “Associazione Fata Morgana delle donne ecologiste e meridiane” e dalla “Associazione Culturale Il filo di Sophia”, ha registrato un numero davvero impressionante di racconti di notevole qualità letteraria, pervenuti da tutte le regioni d’Italia, le cui autrici e autori, di età compresa tra i diciannove e gli ottantacinque anni, hanno reso assai complessa la scelta dei giurati.

La Giuria composta da Ida Rende, Pino Sassano, Gaetano Marchese, Milly Pulitanò, Giuseppe Bornino, Marianna Andreoli, Silvia Cosentino, Marzia Paese, e Maria Francesca Lucanto in qualità di Presidente, ha selezionato 40 racconti da pubblicare in un’antologia a cura delle Officine Editoriali da Cleto, che uscirà nella primavera del 2024.