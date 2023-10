Disperso un uomo di 72 anni, ricerche attivate nel parco della Sila

le ricerche

MANDATORICCIO Sono in corso le ricerche per il mancato rientro a casa di un uomo di 72 anni (A. P. le sue iniziali) originario di Mandatoriccio che risulta disperso dal pomeriggio di oggi.

Intorno alle 19:00 è scattata l’attivazione del Soccorso Alpino e Speleologico – Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Calabria, da parte dei carabinieri della Stazione di San Giovanni in Fiore.

Le ricerche, che stanno vedendo impegnati i tecnici delle Stazioni Alpine Sila Camigliatello e Sila Lorica del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Calabria, si stanno concentrando nella zona del monte Pettinascura – 1.689 metri sul livello del mare (località Fossiata) – al confine tra i comuni di Casali del Manco, San Giovanni in Fiore e Longobucco, nel Parco Nazionale della Sila.

Impegnati nelle ricerche anche i tecnici del Soccorso alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza, carabinieri e vigili del fuoco.