il dramma

CATANZARO È morto dopo quattro giorni di ricovero nell’ospedale Annunziata di Cosenza, Francesco Pagliaro, 28 anni, titolare di un salone da barbiere a Falerna, che aveva subito un gravissimo incidente con l’auto sulla statale 616 in direzione del suo paese, Motta Santa Lucia. Le ragioni del tragico evento – la perdita del controllo dell’auto e il “salto” sotto un cavalcavia – sono ancora in corso di accertamento. Nelle ultime ore la famiglia del giovane ha dato l’assenso per l’espianto degli organi.