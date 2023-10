Consiglio, l’agenda si restringe: priorità alla riorganizzazione delle Commissioni

dalla regione

REGGIO CALABRIA Quando troppo e quando niente, o almeno quando poco… Dopo giorni abbastanza intensi, con diverse Commissioni mobilitate, nella prossima settimana il Consiglio regionale rallenta un attimino, almeno stando agli appuntamenti ufficiali in agenda. Verosimilmente il presidente di Palazzo Campanella, Filippo Mancuso, convocherà la Conferenza dei capigruppo per calendarizzare la prossima seduta dell’Assemblea, che probabilmente verrà convocata nella settimana tra il 16 e il 22 ottobre. Sul piano dei temi all’ordine del giorno, al momento la priorità sembra sia stata assegnata alla proposta di provvedimento amministrativo bipartisan. perché firmata da tutti i capigruppo, di maggioranza e di opposizione, che riorganizza le competenze delle Commissioni del Consiglio regionale. In pratica, la proposta prevede di assegnare alla Quinta Commissione, finora poco incisiva anche per la vaghezza delle materie che le sono state assegnate tre legislature fa, cioè le Riforme, altre materie, che le verrebbero “cedute” dalla terza Sanità e dalla sesta Agricoltura e Turismo: segnatamente, la futura “Quinta” si dovrà occupare di Istruzione e Cultura e di Sport e Politiche giovanili e non più di riforme, che invece rientreranno nell’alveo della prima Commissione Affari istituzionali. In calendario, nella prossima settimana, c’è solo una riunione proprio della quinta Commissione, finalmente “ridestatasi” dopo che per 10 mesi non si era mai riunita: all’ordine del giorno appunto la proposta di cui sopra, con termine per la presentazione degli emendamenti fissato al 10 ottobre. L’obiettivo dei capigruppo è quello di portare la rivisitazione delle Commissioni alla prossima seduta del Consiglio regionale e di approvarla senza perderci tanto tempo, ma al solito quando si tratta di “toccare” postazioni e competenze ecco che spuntano le resistenze. Secondo quanto filtra da fonti di Palazzo Campanella, lato centrodestra, infatti, questa riorganizzazione non sarebbe molto gradita dalle presidenti delle due Commissioni che perderebbero alcune materie, Pasqualina Straface (terza) e Katya Gentile (Sesta), entrambe di Forza Italia, lo stesso partito nel quale milita Giuseppe Mattiani, il presidente della quinta Commissione. Un (piccolo) “vulnus” dentro Forza Italia, considerando che il capogruppo azzurro Michele Comito è uno dei firmatari del testo. In ogni caso dalla maggioranza fanno capire che la strada ormai è imboccata e la riorganizzazione delle Commissioni è una partita da chiudere a stretto giro di posta. (c. a.)