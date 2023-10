Torna “Tusposa” a Rende

L’appuntamento

RENDE Torna “Tusposa”, la grande fiera delle sposa organizzata da “Cosenza eventi” che si terrà dal 19 al 22 ottobre prossimi al Palazzetto dello sport di Rende. Quattro giorni di eventi all’interno di una rassegna che vedrà insieme espositori di tutta la filiera del matrimonio. L’inaugurazione è prevista giovedì 19 ottobre alle ore 10,30.

Insieme allo sponsor ufficiale della manifestazione, Unipegaso, sarà offerta agli under 17 la possibilità di poter partecipare al concerto del cantautore preferito con il pernottamento in hotel attraverso un’estrazione a sorte.

Sabato 21 ottobre alle 18 sarà presente la guest star Francesca Manzini, nota imitatrice e già conduttrice di Striscia la notizia e oggi impegnata con un programma su Raidue nel serale del lunedì.

Domenica 22 la chiusura con la passerella e l’estrazione di una crociera per i futuri sposi.

Un ricco carnet di eventi con l’ingresso libero per chiunque voglia partecipare.