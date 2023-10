Oxypolitik, la classifica dei “partiti Pinocchio”

L’anticipazione

Oltre 7 dichiarazioni su 10 di esponenti politici risultano prive di fondamento, di dati e fatti in grado di garantire loro accuratezza, veridicità e credibilità. Dato ancora più allarmante se si prova a quantificarlo: su 1.097 esternazioni da parte dei rappresentanti del popolo, ben il 76,3% risulta, totalmente o parzialmente falsa. È quanto contenuto in OxyPolitik, il nuovo saggio maledettamente lucido e onesto del presidente di Demoskopika, Raffaele Rio edito da Tangram Edizioni Scientifiche.

«Riorganizzando i dati rilevati da Pagella Politica, dal 2017 al 23 agosto 2023 – scrive Raffaele Rio – ho provato a tracciare una classifica delle principali forze politiche italiane che si sono contraddistinte per un livello maggiore di dichiarazioni non confermate da fatti, dati e fonti, o solo parzialmente confermate. Tradotto in soldoni, ho stilato una graduatoria dei “partiti pinocchio” nel tentativo di misurare, seppur in via del tutto preliminare e senza alcuna pretesa di scientificità del ranking, la fondatezza di notizie o affermazioni riguardanti i principali soggetti politici, con particolare riferimento – conclude l’autore del saggio OxyPolitik – a quanto viene diffuso mediante i social network».

Ecco la classifica dei “partiti Pinocchio”. Lega in testa, Azione in coda

In vetta, si colloca il movimento della Lega di Salvini, per lui il rapporto tra dichiarazioni scorrette e parzialmente scorrette arriva all’88,6% dei casi monitorati. Immediatamente dopo si posiziona Forza Italia con l’83,6%. Sopra la media del sistema italiano, altre due soggetti dell’agone politico. Impegno Civico di Luigi Di Maio, nato nell’agosto del 2022 in occasione delle elezioni politiche, ma già contraddistinto da un elevato livello di dichiarazioni poco veritiere: per lui un terzo posto nel medagliere con il 77,8%. E subito a seguire, Italia Viva dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi con il 76,6%. Al di sotto del dato medio italiano (76,3%), le rimanenti forze politiche che si è riusciti a monitorare per numerosità delle dichiarazioni dei loro esponenti negli anni. Da Fratelli d’Italia, partito dell’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni (75,5%), al Movimento 5 Stelle (75,3%), al Partito Democratico (67,7%). Elaborando, infine, dichiarazioni con dati, fatti e verdetti per come rilevati dall’autore, i migliori piazzamenti spettano all’Alleanza Verdi e Sinistra e ad Azione di Calenda & Company rispettivamente con il 66,1% e il 64%.

Come si è arrivati alla graduatoria?

È stato creato un database con le dichiarazioni dei singoli politici all’interno di un determinato arco temporale; successivamente è stata generata una valutazione numerica ai singoli verdetti del gruppo di redattori di Pagella Politica (1 = falso; 0,5 = parzialmente falso; 0 = vero); inoltre, sulla base di quanto appena indicato, dopo aver aggregato i casi individuati come “falsi” e “parzialmente” falsi per ciascuna forza politica osservata, è stato rapportato il dato ottenuto al totale delle dichiarazioni complessive per soggetto politico. La classifica è stata generata in ordine decrescente sulla base dell’incidenza percentuale dei casi “non veritieri” sul totale dei casi. Da precisare, infine, che il risultato può risultare parzialmente condizionato dal cambio di partito di qualche esponente politico osservato.