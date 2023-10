Violenta per anni le nipotine, arrestato nonno orco nel Foggiano

Il fatto

FOGGIA Un 70enne residente a Ordona, in provincia di Foggia, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di due nipotine, una delle quali da pochi giorni maggiorenne, fin da quando avevano all’incirca otto anni. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia. L’inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica ed ha permesso di raccogliere importanti elementi.

Secondo l’accusa le violenze sarebbero iniziate quando le vittime avevano all’incirca otto anni. Le indagini della Squadra mobile hanno permesso di raccogliere, spiegano dalla questura, elementi importanti per sostenere che l’uomo, in più occasioni, mediante abuso dell’autorità di nonno e con la violenza, avrebbe costretto le due nipoti a subire e compiere atti sessuali.

L’uomo è stato rintracciato presso la sua abitazione e nel condotto del carcere di Foggia.