“Treno della solidarietà”, incontro a Cosenza tra il vescovo e il presidente di Ferrovie della Calabria

l’evento

COSENZA Si è tenuta ieri mattina presso la sede della Curia Arcivescovile di Cosenza, l’incontro preliminare in vista del prossimo 2 dicembre, tra Sua Eccellenza Mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, e l’Amministratore di Ferrovie della Calabria, ingegner Ernesto Ferraro. E’ stata infatti già stabilità la data in cui partirà il “treno della solidarietà” voluto fortemente dal l’amministratore di FdC, che ha avuto il via lo scorso anno grazie ad una proficua collaborazione con la Curia Arcivescovile di Cosenza. Il primo treno solidale aveva visto salire sullo storico mezzo di locomozione, l’attore Massimiliano Pazzaglia oltre a numerosi viaggiatori italiani e stranieri che, oltre a godere dello scenario fiabesco della Sila e dello spettacolo dell’assalto al treno, avevano contribuito ad un evento benefico.