“Reset”, Roberto Porcaro conferma: «Non collaboro più, ho inventato tutto»

il processo

CATANZARO «Ho inventato tutto, non intendo collaborare». Roberto Porcaro conferma, ancora una volta, di aver interrotto senza riprensamenti il rapporto con la giustizia. L’ex reggente degli “Italiani“, ha preso la parola nel corso del processo “Reset” – in corso all’aula bunker di Catanzaro – e che vede imputati coloro che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. Porcaro ha anche annunciato di aver redatto un manoscritto che invierà in cancelleria. Nella prossima udienza, prevista il 19 ottobre la discussione dell’accusa. (f.b.)