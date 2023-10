Camere di commercio, a Cosenza parte il progetto “#MentorTalk”

l’iniziativa

COSENZA È partito oggi #MentorTalk, il progetto della Camera di commercio di Cosenza che si fonda sull’utilizzo della tecnologia digitale come fattore abilitante del dialogo e del confronto tra giovani e rappresentanti del tessuto imprenditoriale ed economico del territorio. L’iniziativa mira a creare un ecosistema virtuale volto a ridurre il gap tra “domanda” e “offerta” di lavoro in un’ottica di informazione, formazione e innovazione. I protagonisti di questa prima edizione dell’iniziativa saranno 15 “mentor”, imprenditori locali che intendano mettere a disposizione dei giovani il loro bagaglio di esperienze e competenze imprenditoriali, e 30 tra studenti e ragazzi che non risultano occupati e non sono inseriti in un percorso di istruzione o di formazione (Neet) che, attraverso lo scambio con gli stessi “mentor”, potranno ricevere informazioni e consigli sulle dinamiche lavorative e aziendali del settore professionale di interesse. #MentorTalk” prevede la realizzazione di tre incontri tra due ragazzi e un “imprenditore/mentor” all’interno di uno spazio virtuale on line dove giovani e rappresentanti del mondo imprenditoriale locale potranno confrontarsi, raccontarsi, condividere esperienze e competenze effettive. Nel corso di ogni incontro i giovani potranno chiarire perplessità e dubbi riguardanti il loro percorso professionale e confrontarsi direttamente con chi fa impresa per conoscere meglio quali sono i requisiti per avviare una propria attività, le esigenze e le aspettative di chi offre lavoro, al fine di compiere scelte più consapevoli e orientarsi verso un mercato del lavoro sempre più esigente e dinamico. Al contempo i “mentor” potranno illustrare ai giovani le competenze ricercate e discutere con loro dei temi che interessano le attività economiche, prendendo in considerazione nuovi punti di vista e aggiornando la propria visione.

Il primo step del progetto prevede l’apertura della call per la ricerca dei 15 imprenditori locali che vogliono usufruire di un collegamento strutturato con i giovani per favorire la crescita della propria realtà imprenditoriale ed aumentare la visibilità della propria impresa legandosi ad una “best practice” promossa dall’ente camerale cosentino. La call rivolta agli imprenditori, partita oggi, terminerà il 30 novembre prossimo. Una volta definito l’elenco degli imprenditori aderenti al progetto, prenderà il via la call rivolta ai giovani, che potranno scegliere il “mentor” con cui dialogare e inviare la propria candidatura dal primo al 31 dicembre prossimi. (Ansa)