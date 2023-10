Striscia di Gaza sotto il fuoco incessante dei raid israeliani

il conflitto in medio oriente

Raid aerei e incursioni israeliane senza sosta nella Striscia di Gaza nella notte con “numerose vittime” riferiscono i media palestinesi in Cisgiordania, e non cessano gli appelli a revocare l’ordine di evacuazione di oltre un milione di persone dalla città di Gaza verso sud diffuso ieri da Israele, finora inascoltati. I media palestinesi parlano di “molte vittime” lasciando intendere una ulteriore escalation del conflitto. L’Esercito israeliano (Idf) sta bombardando postazioni di Hezbollah in Libano dopo l’abbattimento di due velivoli non identificati su Haifa partiti dalla terra dei cedri. Lo riferisce Hareetz. Intanto continuano i bombardamenti sulla Striscia di Gaza come mostrano le dirette tv. Il piano di evacuazione di Israele è “assolutamente impossibile da attuare” per il capo della politica estera dell’Ue, Josep Borrell perché “immaginare di poter spostare un milione di persone in 24 ore in una situazione come quella di Gaza può essere solo una crisi umanitaria – ha aggiunto Borrell -. E’ uno scenario da evitare” (Ansa)