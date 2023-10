Covid, cinque decessi nelle ultime 24 ore in Calabria – IL GRAFICO

Il bollettino

CATANZARO Le persone risultate positive al Coronavirus sono 646868 (+17) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

L’andamento



In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è stato pari a 4.462.480 (+354).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 97 (15 in reparto, 7 in terapia intensiva, 75 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 117351 (116882 guariti, 469 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 888 (23 in reparto, 1 in terapia intensiva, 864 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 193164 (191573 guariti, 1591 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 16 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60618 (60326 guariti, 292 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 175 (16 in reparto, 1 in terapia intensiva, 158 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 212297 (211332 guariti, 965 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 62 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 58 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54170 (53963 guariti, 207 deceduti)