«Approvato il bilancio, la maggioranza ha scritto una pagina storica»

COSENZA «Esprimo, con orgoglioso entusiasmo, il mio convinto plauso per l’esito della seduta consiliare odierna. il Consiglio ha approvato il bilancio di previsione 23//25 e il connesso DUP. Due documenti, assolutamente, strategici, direttamente ascrivibili, per la prima volta dopo 2 anni, all’azione amministrativa del governo municipale, targato Franz Caruso. La maggioranza ha dato prova di una rinnovata e granitica compattezza, non solo con le presenze in aula, ma anche con i contributi al dibattito e, quindi, infine con le manifestazioni di voto. Il che, evidentemente, fa piazza pulita di maligne insinuazioni circa la tenuta della maggioranza. La maggioranza c’è ed è schierata intorno al suo Sindaco, nella cui azione di governo si identifica perfettamente. Con l’approvazione del bilancio si apre una nuova fase ricca di grande fervore amministrativo e politico. La gigantesca opera di rilancio e di riqualificazione della Città, già, egregiamente, avviata dal Sindaco, si intensificherà ulteriormente, riscattando, definitivamente, Cosenza dalla avvilente condizione di degrado e di abbandono, nella quale era stata, miseramente, trascinata. L’opera di risanamento dei conti, già energicamente avviata, si consolida ancor di più, strappando l’Ente municipale dal baratro del fallimento, nella quale era stato, scelleratamente, inabissato. Insomma, la maggioranza con in testa il Suo Sindaco, ha scritto, per davvero, una pagina storica».

Presidente del Consiglio Comunale di Cosenza*