Capomolla a Gratteri: «Esperienza entusiasmante, resterà il suo metodo di lavoro»

CATANZARO «Sono le cose che prolungano la tua presenza a Catanzaro. E una di queste cose possiamo vederla qui, la nuova procura. Esperienza che dire entusiasmante è dire poco». È quanto ha affermato il procuratore vicario di Catanzaro Vincenzo Capomolla nel corso della cerimonia di saluto al procuratore capo Nicola Gratteri».

«Per i magistrati – ha sottolineato – l’esperienza è stata entusiasmante perché ha incoraggiato tutti a esprimere il proprio talento, chi aveva voglia di lavorare è stato accolto con animo paterno. Più che un maestro è stato un esempio di rigore nell’esercizio di questa attività».

«Ha dato sempre un’indicazione di serietà, equilibrio, rigore – ha poi aggiunto Capomolla -. Attento a ogni profilo, non si è mai trattato nulla con rapidità (non dico leggerezza ovviamente). Ci si è soffermati su tutto con attenzione. Per tutti quanti noi Gratteri resta il procuratore di Catanzaro».

«Ha costruito un ufficio e un modo di lavorare – ha precisato il procuratore vicario di Catanzaro -. Gli auguro di trovare una condizione che gli consenta di esprimere tutti i valori che ha espresso qui». «Auguro a tutti quelli che rimarranno – ha infine concluso – un procuratore che sappia fare tesoro dell’esempio del procuratore Gratteri. La partenza lascia tutti con un sentimento di nostalgia per l’assenza di un presenza che è stata positiva al 100%, senza nessuna remora». (redazione@corrierecal.it)