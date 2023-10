Catanzaro, la denuncia di Costa: «A Santa Maria una fogna a cielo aperto»

la scoperta

CATANZARO «Se l’amministrazione Fiorita non fosse impegnata quotidianamente a pubblicare annunci “spot” sui social e sulla stampa, potrebbe facilmente prendere coscienza dello stato di degrado in cui versa la città, una condizione che, per dirla tutta, non si era mai vista nella storia della Catanzaro repubblicana». A dirlo in una nota è il consigliere comunale della Lega Gianni Costa. «E non ci riferiamo soltanto alla disastrosa condizione delle strade, ridotte a vere e proprie mulattiere, oppure alla mancata manutenzione del territorio, ma soprattutto al generale stato d’incuria della rete fognaria comunale. Ci segnalano infatti i cittadini di uno scarico abusivo in via Angitola che riverserebbe nell’alveo della Fiumarella una quantità importante di liquami fognari che, ovviamente, rischiano di finire a mare. A seguito di un sopralluogo effettuato di persona, abbiamo provveduto a inoltrare un esposto agli uffici competenti. L’augurio è che gli organi preposti al controllo passino dalle parole ai fatti».