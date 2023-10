Aspettando la riforma, la Zes è tesi di laurea: all’Umg il focus su Crotone

SVILUPPO

CATANZARO E’ Maria Francesca Fasano, di Chiaravalle centrale, la prima neodottoressa ad essersi laureata con una tesi sulla Zes Calabria. Stamattina l’attesa corona di alloro all’Università Magna Grecia di Catanzaro, corso di laurea in sociologia, grazie a un lavoro di ricerca dal titolo “Sostenibilità sociale e processi territoriali di sviluppo: il caso della Zona economica speciale in Calabria”, relatore il professore Massimo Fotino, docente di Mercato del lavoro e progettazione sociale.

Maria Francesca Fasano con la sua tesi dopo la discussione

La tesi è un focus sulla città di Crotone, sulle criticità e le potenzialità di sviluppo. Ed è stata elaborata con metodo partecipato. Maria Francesca, infatti, ha effettuato una serie di interviste agli attori economici del territorio per mettere a confronto lo stato dell’arte e le opportunità di facilitazione offerte dalla Zes. «Il lavoro in realtà non è ancora terminato – ha detto Maria Francesca. E’ interessante come il metodo della coprogettazione di una tesi mi abbia portato ad esaminare una mole di dati e informazioni che in parte sono stati utilizzati per la laurea in parte “vivranno” oltre. Abbiamo intenzione di proseguire il laboratorio che abbiamo avviato su Crotone».

Proprio con la facoltà di sociologia dell’Università di Catanzaro, era stato firmata una convenzione con la struttura commissariale della Zes Calabria, a giugno scorso, con l’obiettivo di contribuire a misurare l’impatto sociale degli investimenti economici.