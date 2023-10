Elicottero precipita in Toscana, morta la pilota

Il dramma

CARRARA Un elicottero è precipitato venerdì intorno alle 13 in un’area boschiva impervia a Fontia, nella zona collinare di Carrara al confine con il territorio di Luni (La Spezia). Il velivolo, un mezzo commerciale, è stato visto precipitare in fiamme. A bordo c’era solo la pilota, una 28enne di Faenza, Naomi Maiolani, dipendente di una società che effettua trasporti con l’elicottero. Il corpo della donna è stato rinvenuto dopo la rimozione dei rottami del velivolo, una volta spento l’incendio.

L’elicottero era partito da Oristano ed era diretto a Sondrio, dopo aver fato uno scalo tecnico all’isola d’Elba per fare rifornimento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri. A dare l’allarme sono stati i carabinieri della stazione di Luni comandati dal maresciallo Pietra che si è recato sul posto con il maresciallo Castorio, entrambi avvisati da un ristoratore della zona. Subito si è mossa anche la squadra di Protezione Civile del Comune di Luni e l’elisoccorso.

La Procura apre un’inchiesta

La Procura della Repubblica di Massa Carrara ha aperto un fascicolo sull’incidente aereo accaduto questo pomeriggio attorno alle 13 al confine tra Toscana e Liguria. Nel frattempo i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Fra le verifiche in corso anche la compatibilita’ dell’incidente con le condizioni meteo. In tutta l’area dove è caduto l’elicottero con a bordo la pilota di 28 anni morta, al momento dell’incidente era attiva un’allerta di colore arancione e la zona era spazzata da un vento molto forte.