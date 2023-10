Cosenza, apre il terzo cantiere del Cis: parcheggio e ascensore pubblico per riqualificare Portapiana

urbanistica

COSENZA «Al via l’apertura di un nuovo Cantiere Cis. Si tratta dell’intervento per la riqualificazione di Portapiana che prevede, in particolare, la rifunzionalizzazione del parcheggio interrato e dell’intera area sovrastante. E’ questo un altro impegno che ho assunto con i miei cittadini e che sto mantenendo, grazie all’attuazione del Cis » (Contratto istituzionale di sviluppo). Lo afferma il sindaco Franz Caruso annunciando l’avvio dei lavori di sistemazione del parcheggio di Portapiana, nell’ambito della realizzazione delle opere previste dal programma Cis, per la riqualificazione del centro storico finanziato con fondi del Ministero della Cultura.

«Con il Cis – prosegue il sindaco Franz Caruso – che stiamo ora attuando, dopo la lunga fase procedurale e burocratica, attraverso un lavoro sinergico con il Ministero della Cultura e con il Ruc, colonnello Luigi Aquino, che ringrazio per la straordinaria sensibilità che mostra per la nostra città, abbiamo avviato fattivamente, a soli due anni dal mio insediamento a Palazzo dei Bruzi, una fase amministrativa rivoluzionaria. Il Cis insieme ad Agenda Urbana, infatti, rappresentano la fase effettiva del rilancio complessivo della parte antica del nostro territorio, che servirà lo sviluppo e la crescita di tutta la città con ricadute rilevanti anche per la sua area urbana. La riqualificazione di Portapiana, in particolare, con la rifuzionalizzazione del parcheggio rientra nelle strategie di rigenerazione urbana che stiamo affrontando anche attraverso la realizzazione di un efficiente sistema viario, contestualmente al tema dei parcheggi».

«La riqualificazione di Portapiana – spiega Francesco Alimena, delegato al Cis – con un finanziamento pari a 798.657,75 euro prevede la rifunzionalizzazione del parcheggio interrato e dell’intera area sovrastante. Il parcheggio, soprattutto, completato nel 2003 dopo un breve periodo di utilizzo è stato dismesso divenendo negli ultimi vent’anni un luogo abbandonato e vandalizzato. La struttura, però, ha rappresentato e rappresenta, oggi più di ieri, un servizio fondamentale per tutti i residenti ed, in particolare, per gli utenti del Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio e della Chiesa di Santa Maria. Il nostro obiettivo, pertanto, è quello di riaprirlo attualizzandone gli spazi e gli impianti, insieme ad una valorizzazione dello spazio di accesso al campo di calcetto con una sistemazione a verde, sedute e aree per il tempo libero. Inoltre, il ripristino dell’ascensore in forze al parcheggio di Portapiana, si integra perfettamente con altri tre interventi Cis per un’accessibilità meccanizzata di Colle Pancrazio nei suoi 4 lati: il ripristino della scale mobili di Piazza XV Marzo, l’ascensore di Piazza Duomo ed il futuro ascensore di Piazza Valdesi che attraversa il rione Santa Lucia per raggiungere San Francesco D’Assisi».

Presentato a Salerno il progetto di riqualificazione di San Vito

L’assessore all’Urbanistica, Pina Incarnato, ha presentato a Salerno, nella quinta tappa di “Città in scena – Festival Diffuso della Rigenerazione urbana”, il progetto di riqualificazione del quartiere di San Vito che è stato selezionato, per essere valorizzato, da Ance attraverso Ance Campania e le associazioni Territoriali.

L’assessore all’Urbanistica, Pina Incarnato, a Salerno

«Cosenza ha calcato la platea nazionale di Città in scena, grazie alla sua capacità progettuale che è stata apprezzata e ritenuta di valore da Ance. Si tratta di un nuovo importante riconoscimento – afferma il sindaco Franz Caruso – che premia il lavoro che si sta portando avanti su quartieri degradati ed a favore dell’inclusione sociale, che farà registrare i suoi effetti positivi in tutta la città e sull’intero comprensorio urbano. “Città in Scena, Festival Diffuso della Rigenerazione Urbana” è, infatti, un’iniziativa di levatura nazionale, finalizzata a valorizzare il lavoro svolto sui territori e ad offrire uno sguardo ampio dei processi di rigenerazione urbana, con momenti di confronto anche con esperienze estere e con occasioni di dialogo fra amministrazioni pubbliche, imprese, gestori di infrastrutture, istituzioni. E’, quindi, per noi motivo di orgoglio l’essere stati selezionati ed aver partecipato all’iniziativa di Salerno per un progetto di rinascita urbana e sociale che, per quanto ci riguarda, rappresenta un impegno dirimente che ha come obiettivo quello di garantire un futuro sostenibile e, quindi, migliore alla nostra città ed alla sua comunità».

«Sul progetto di riqualificazione di San Vito – spiega l’assessore Pina Incarnato – finanziato dal Pnrr, abbiamo lavorato in sinergia con l’assessore ai Lavori Pubblici, Damiano Covelli, perché ricade su tre misure specifiche. E’ stato un lavoro importante e complesso, portato avanti con l’obiettivo di riconnettere San Vito, quartiere popolare e popoloso, per anni abbandonato a se stesso, al resto della città, attraverso processi di recupero degli spazi cittadini incentrati alla sostenibilità ambientale. Ancora una volta, con questo progetto, Cosenza, che si dimostra finalmente concreta e dinamica, non solo vince la sfida del PNRR per capacità progettuale e di spesa, tant’è che si colloca tra i Comune più virtuosi del Paese, ma dimostra anche di saper portare avanti un processo di crescita generale partendo dai quartieri popolari. L’obiettivo è ora quello di arrivare alla finale a Roma di “Città in scena”, i prossimi 13/16 dicembre».