Falcomatà, Stumpo: per il Pd e per Reggio ritorno alla normalità e nuovo inizio

l’intervento

REGGIO CALABRIA “La Suprema Corte di Cassazione ha fatto piena luce sulla vicenda Miramare consentendo a Giuseppe Falcomatà di essere confortato rispetto all’opinione pubblica che lo ha sempre apprezzato e di ritrovare la serenità necessaria per affrontare il duro lavoro di sindaco e completare il mandato elettivo”: a dichiararlo è il deputato del Partito Democratico Nico Stumpo. “La decisione di annullare la sentenza di appello – prosegue Stumpo – restituisce chiarezza ad una vicenda su cui le strumentalizzazioni e la spettacolarizzazione hanno inciso fortemente, determinando un clima di contesto che ha inquinato il dibattito cittadino. Per il Pd, come per la città, è un ritorno alla normalità: riavremo un sindaco capace, giovane e autorevole come Giuseppe Falcomatà, nella pienezza delle funzioni che potrà tornare a lavorare nell’interesse del futuro di Reggio e dei reggini. Siamo di fronte ad un nuovo inizio, dunque, perché la comunità possa affrontare con maggiore vigore le sfide del Pnrr e la nuova programmazione dei fondi comunitari, pilastri autentici su cui poggiare il futuro della Città. Allo stesso modo, andranno osteggiati i tentativi di svilimento ed emarginazione dei territori del Sud portati avanti dal Governo delle destre che vuole tagliare i flussi di finanziamento del Piano di ripresa e resilenza ed imporre l’insulsa riforma sull’autonomia differenziata del ministro leghista Roberto Calderoli”.