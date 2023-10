Serie B, brusco stop del Catanzaro: al Como basta un rigore in avvio di partita

calcio

CATANZARO Prima sconfitta in trasferta nel campionato di serie B per il Catanzaro, che registra un brusco stop a Como perdendo 1-0. Ai lariani basta un rigore di Verdi in avvio di partita per ritrovare il successo dopo tre turni. Battuta d’arresto e passo indietro invece per i giallorossi di mister Vivarini, apparsi sottotono e pericolosi solo su punizione con Pompetti. Decisiva per il risultato la partenza arrembante della squadra di Longo, che si conquista subito un calcio di rigore concesso per fallo di mano di Katsers. Un’opportunità che dal dischetto Verdi trasforma in gol. Da lì nasce una partita che entrambe le squadre provano a giocare, anche se nel primo tempo sono più del Como le opportunità per raddoppiare, con Gabrielloni e Cutrone. Lavora bene anche la difesa comasca nel chiudere gli spazi agli attaccanti del Catanzaro, Semper sbroglia un paio di situazioni che consentono alla squadra di Longo di arrivare in vantaggio all’intervallo. La ripresa si apre con un paio di occasioni sciupate da Gabrielloni, e il Como ha il merito di non chiudersi troppo a difesa del risultato: per il Catanzarol’occasione migliore arriva con una punizione ben calciata da Pompetti che Semper alza sopra la traversa. I giallorossi ci provano fino all’ultimo, ma il Como resiste. E alla fine ha la meglio.