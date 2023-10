A fuoco una palazzina a Crosia, una persona resta bloccata. Salvata

Il fatto

CROSIA Notte drammatica a Crosia. Un incendio ha distrutto la copertura in legno di un edificio residenziale situato in via Torre del Giglio, nella zona residenziale di Sorrenti, affacciata sulla Valle del Trionto. Il fatto, verificatosi attorno alle 2.30 di questa notte, ha creato attimi di tensione tra gli abitanti della palazzina, situata in un’area residenziale con vista sulla valle del Trionto. Paura per uno degli occupanti dello stabile che è rimasto bloccato all’interno dell’apparamento dove sono scaturite le fiamme.

Le cause che hanno innescato l’incendio al tetto dell’edificio rimangono al momento sconosciute, anche se si esclude l’ipotesi di un atto doloso. L’incidente ha messo in pericolo non solo la struttura stessa, ma anche tre bombole di gas posizionate nel sottotetto. Grande paura, inoltre, per la persona intrappolata su uno dei balconi che si è affacciato per chiedere aiuto e non essere avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco sono arrivati giusto in tempo per salvarlo.

Ad attivare i primi soccorsi sono stati i carabinieri della stazione locale di Mirto, intervenuti prontamente, mettendo in sicurezza le sette persone che si trovavano all’interno dell’edificio. I vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, a loro volta, hanno raggiunto il luogo dell’incidente e, dopo aver salvato la persona intrappolata tra le fiamme, hanno agito con prontezza e determinazione per mettere in sicurezza le tre bombole di gas e domare le fiamme prima che si propagassero al resto dell’edificio.

L’abilità e il coraggio dimostrati dalle forze dell’ordine e dai vigili del fuoco hanno evitato una tragedia di proporzioni maggiori.