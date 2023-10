Dl Sud, Furgiuele: «Giornata importante per tutto il sud Italia»

la nota

ROMA «Oggi è una giornata importante per tutto il mezzogiorno d’Italia. Con l’approvazione del Dl Sud si estende la Zes a tutti i territori delle Regioni, non solo ai retroporti. Si prevedono agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative per le imprese che investono nel sud». Lo dichiara il deputato calabrese della Lega e vicecapogruppo Domenico Furgiuele, primo firmatario dell’emendamento. «Grazie a un emendamento della Lega – ha sottolineato Furgiuele – è stato possibile estendere le agevolazioni per gli investimenti anche alle aziende operanti nei settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti a valere per l’anno 2024, estendendo il credito di imposta per le imprese che effettuano l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o in via di istituzione. Un segnale di attenzione ulteriore da parte nostra, alle esigenze di imprese, lavoratori e territorio».