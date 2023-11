Capo Vaticano e Palmi, il file rouge che lega Giuseppe Berto e Leonida Repaci – VIDEO

quarta parete

COSENZA Torna l’appuntamento con “Quarta Parete“, la rubrica settimanale a cura di Paride Leporace ed in onda su L’altro Corriere Tv (Canale 75dtt). Al centro dell’approfondimento Giuseppe Berto e Leonida Repaci. «Oggi sono 45 anni dalla morte di Giuseppe Berto, grande scrittore italiano, veneto di nascita ma molto legato alla Calabria. La sua storia per stare al presente mi ricorda quella di Gilberto Fiorani, altro veneto che dalle parti di Vibo Valentia si è molto dedicato al patrimonio librario». Berto era «straordinariamente legato alla Calabria, al punto che lui abbandonò Roma e decise di andare a vivere a Capo Vaticano quando ancora non era una rinomata località turistica, costruì una straordinaria villa». «Qualcuno oggi lo collega a Pasolini, alle sue teorie». Giuseppe Berto sarà ricordato il prossimo 3 novembre a Soveria Mannelli, dove interverrà la figlia vivente del celebre scrittore che «potrebbe diventare il testimonial di un certo turismo calabrese».

Paride Leporace

Dalla straordinaria e bella villa a Capo Vaticano di Berto a Palmi. «Non è un caso che Leonida Repaci con sua moglie Albertina spesso andasse a Capo Vaticano per delle battute di pesca e credo che anche Berto ricambiasse visita nell’altrettanto straordinaria villa di Repaci». Ci siamo occupati in queste ore di questo straordinario luogo calabrese (qui la notizia). «Crediamo che, come aveva detto lo scrittore, Repaci con la sua Albertina debbano riposare in questo straordinario luogo».