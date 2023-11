l’incendio

CORIGLIANO ROSSANO Un’altra auto in fiamme nella notte a Corigliano Rossano. La vettura di proprietà di un commerciante del posto è stata distrutta dalle fiamme di un rogo di probabile matrice dolosa. L’episodio si è verificato intorno alle 4 nella zona rossanese di contrada Momena. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri in servizio al Reparto territoriale. Che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile ed accertare il movente.