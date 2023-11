Il calabrese Panzarella nella terna dell’osservatorio nazionale delle persone con disabilità

l’incarico

LAMEZIA TERME Il Coordinamento nazionale famiglie disabili (Confsad) ha nominato Piervincenzo Panzarella, originario di Curinga, nella terna che rappresenterà come membro permanente dell’osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento in favore delle persone con disabilità. «L’impegno è notevole e oneroso anche economicamente per me ma sento il dovere per mia figlia e tutte le persone come lei di assumermi questo impegno. Non so se ne sarò capace ma farò di tutto perché le istanze dei più deboli della Società siamo ascoltate. Che Dio mi aiuti».