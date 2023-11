Nocera Terinese, prima mareggiata dell’autunno: ex lungomare investito dall’acqua

maltempo

NOCERA TERINESE La prima mareggiata invernale ha interessato l’ex lungomare di Nocera Terinese. A riferirlo è una nota nella quale si spiega che la mareggiata, provocata dal maltempo di queste ore sul Tirreno calabrese, rischia di inondare anche il centro abitato. “L’amministrazione comunale appena insediata – spiega il sindaco Saverio Russo – ha già dovuto fare i conti con la prima importante problematica, ma Con estrema celerità si è adoperata per cercare di arginare e limitare i danni. Ma questo non basta. Questo primo campanello d’allarme, infatti, preoccupa la nuova amministrazione, che lancia un appello a tutte le componenti istituzionali per l’avvio di un tavolo tecnico utile alla risoluzione definitiva di un problema che da molti anni affligge il Comune di Nocera Terinese, mirando a tutelare e preservare il territorio”.