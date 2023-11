Uccide il marito e si suicida, dramma familiare nel Milanese

il fatto

MILANO Dramma familiare a Corbetta, dove ieri i cadaveri di due coniugi sono stati trovati dal figlio 24enne nella camera da letto del loro appartamento. Secondo quanto riporta MilanoToday, la donna, Vita Di Bono, 47 anni, ha ucciso il marito Luigi Buccino, 57 anni, di origine calabrese, mentre lui dormiva. La donna si è poi tolta la vita. Nel passato della casalinga e del muratore nessun episodio violento, né precedenti interventi delle forze dell’ordine. Negli ultimi tempi pare che i rapporti fossero diventati burrascosi. Buccino lavorava come muratore nel popoloso comune in provincia di Milano. Lei, nata in Liguria, era una casalinga. «L’unica cosa che mi sento di chiedervi in questo momento è di non alimentare voci, rispettare la famiglia distrutta da questo dolore immenso e dedicare una preghiera», ha commentato il sindaco Marco Ballarini.