Morte di Maria Sestina Arcuri, il pg di Cassazione: «Confermare i 22 anni»

il processo

VITERBO «Rigettare il ricorso perché inammissibile». È la richiesta del procuratore Generale della I sezione della Corte di Cassazione nel processo per la morte di Maria Sestina Arcuri, la parrucchiera 26enne originaria di Nocara in provincia di Cosenza trovata morta nell’abitazione del convivente, in provincia di Viterbo, la notte tra il 3 e il 4 febbraio del 2019.

L’imputato, il compagno Andrea Landolfi, accusato di omicidio, venne assolto in primo grado, davanti dalla Corte d’Assise di Viterbo, ma la Corte d’Appello di Roma lo condannò a 22 anni di carcere. La difesa dell’imputato, Andrea Landolfi, ha ribadito davanti ai magistrati la compatibilità delle ferite e delle lesioni mortali, riportate dalla vittima, con una caduta accidentale dalle scale in un tragico incidente domestico.