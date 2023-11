Regione, il presidente Occhiuto incontra Baker Hughes: «Avete raccolto la sfida»

i temi dello sviluppo

CATANZARO Il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha ricevuto oggi in Cittadella i rappresentanti della Baker Hughes, la multinazionale che ha annunciato un investimento da 60 milioni in Calabria nei prossimi anni. Lo rende noto lo stesso Occhiuto in una storia su Instagram. All’incontro ha partecipato anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Rosario Varì. Nei giorni scorsi Baker Hughes, azienda di tecnologia per energia e industria che opera in Italia attraverso Nuovo Pignone, ha riferito che intende presentare una domanda di concessione all’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio per un nuovo insediamento industriale nel porto di Corigliano Rossano assieme alla realizzazione di un piano triennale di espansione per il sito di Vibo Valentia: in caso di ottenimento della concessione portuale, Baker Hughes ha previsto di realizzare a Corigliano Rossano alcune delle strutture dei propri moduli industriali, una configurazione ottimizzata di macchinari e componenti ausiliari per la compressione del gas, la generazione di energia elettrica e a supporto di soluzioni per la transizione energetica. Sono 200 i nuovi posti di lavoro che potrebbero essere attivati con l’investimento. Nella storia su Instagram si notano i rappresentanti di Baker Hughes illustrare il progetto a Occhiuto e il presidente della Regione che ricorda che Baker Hughes nei mesi scorsi aveva parlato di un investimento di 4-5 milioni e ricorda di aver chiesto un investimento ancora più consistente, e «ora ha raccolto la sfida per un investimento da 60 milioni e sono contento». In queste ore peraltro sul progetto di Baker Hughes si stanno registrando diverse prese di posizione come quella del segretario della Cgil Calabria Angelo Sposato, secondo il quale il piano di investimento della multinazionale dev’essere compatibile con le vocazioni del territorio. (redazione@corrierecal.it)