Agguato mortale a Cetraro, Cataldo vittima in passato di un attentato incendiario

le indagini

CETRARO Chi ha ucciso Alessandro Cataldo e perché? Sono gli interrogativi, ancora senza risposta, legati all’omicidio del 46enne ucciso ieri sera a Cetraro al termine di un agguato (qui la notizia). Quattro colpi di pistola non hanno dato scampo alla vittima, già nota alle forze dell’ordine, probabilmente colpito a morte per un regolamento di conti maturato negli ambienti dello spaccio di droga. Due colpi al viso e due al torace, non hanno lasciato scampo a Cataldo, in passato coinvolto nell’operazione denominata “Overloading“, condotta dalla Dda di Catanzaro e utile ad assestare un duro colpo al narcotraffico sul Tirreno cosentino. Nell’estate del 2020, Alessandro Cataldo fu vittima anche di un attentato incendiario che distrusse una pizzeria di sua proprietà a pochi giorni dall’inaugurazione. E proprio davanti l’ingresso di una pizzeria, che aveva in gestione, ieri sera è stato raggiunto dai colpi mortali sparati dal killer. Sul caso indaga la procura di Paola che ha delegato i carabinieri della Compagnia di Paola, guidati dal capitano Marco Pedullà e coordinati dal tenente colonnello del reparto operativo dei Carabinieri di Cosenza Dario Pini, di risalire all’identità del responsabile dell’omicidio e di eventuali complici. I militari hanno ascoltato tutte i testimoni presenti sul luogo dell’agguato mortale, e sentito amici e persone ritenute vicine alla vittima. (f.b.)