«Evitare la chiusura delle residenze psichiatriche, Occhiuto intervenga»

il caso

CATANZARO «Le centrali cooperative calabresi chiedono l’intervento del presidente della Regione Roberto Occhiuto affinché nell’immediato si eviti il ​​disastro della chiusura delle residenze psichiatriche della provincia di Reggio Calabria». E’ quanto si afferma in una nota di Legacoop e Unicoop Calabria. «Riteniamo incomprensibile ed ingiustificabile – è detto nel testo – che dopo gli innumerevoli appelli, in questa Calabria derelitta, per essere ascoltati bisogna ricorrere a manifestazioni estreme, come l’occupazione di una Azienda sanitaria, per rivendicare dei diritti sacrosanti. Assistiamo, ancora una volta, alla dimostrazione di come l’inefficienza del sistema burocratizzato porti ad escogitare via di fuga dalle responsabilità, piuttosto che adoperarsi per trovare le giuste e doverose soluzioni. E, come un tritatutto, travolge storie personali di pazienti, operatori e strutture sanitarie già esistenti dal 1990, a conduzione pubblica, trattandole come presidi sanitari di nuova costituzione. Le scriventi Centrali esprimono piena solidarietà e sostegno alla lotta intrapresa dai soci lavoratori delle cooperative sociali impegnate nella gestione di tali strutture». «Non si tratta di difendere soltanto posti di lavoro – riporta ancora la nota di Legacoop e Unicoop – qui c’è in ballo il diritto alla salute. Perché in questo disastro l’ente pubblico ha persino negato il diritto all’assistenza ai pazienti. Dal 2015 vige un incivile ‘blocco dei ricoveri’, con pazienti e famiglie obbligate a degenze fuori provincia e regione, oppure a rinunciare alle cure. Sicuramente sono più di cento i pazienti psichiatrici ricoverati altrove ed almeno altrettanti versano in stato di abbandono, di conseguenza dello scellerato provvedimento. Chi ha interesse a mantenere centinaia di ricoveri fuori sede? E’ forte il dubbio, caro Presidente Occhiuto, che forse proprio questo è alla del problema. Se così fosse, sarebbero sacrificati al dio denaro radice ed a squallide speculazioni i drammatici destini personali di centinaia di pazienti ed anche di altrettanti lavoratori. Per tali ragioni Presidente, nell’apprezzare il suo protagonismo e la sua determinazione nel raggiungere gli obiettivi ed i traguardi voluti, riteniamo necessario e non più prorogabile che lei prenda a cuore questa vicenda ed imprima una svolta».