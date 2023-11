Tributo a Times Square per lo youtuber di Rossano

Il caso

BELVEDERE MARITTIMO Uno youtuber di Rossano, Omar Palermo – conosciuto sul web con lo pseudonimo “YouTubo Anche Io” – morto a 42 nel 2021, è salito agli onori della cronaca della rete in queste ore grazie alla singolare iniziativa di un suo fan che ha noleggiato uno spazio su un maxischermo di Da Times Square a New York per trasmettere uno spezzone di un suo video.

Il tal modo ha voluto rendere omaggio alla figura del creatore calabrese che aveva mezzo milione di followers, saliti a 800 mila dopo il suo decesso. “YouTubo Anche Io” era conosciuto e apprezzato per i contenuti del suo canale, spesso a tema “cibo”, riceveva da singoli abbinamenti di alimenti consumati di fronte alla telecamera.

In alcuni di questi video, Palermo aveva spiegato ai suoi fan di sognare un viaggio in America, dove avrebbe voluto filmarsi per condividere la sua cultura con il mondo. Per questo motivo, il suo fan ha deciso di far avverare in qualche modo questo suo desiderio, investendo i 40 dollari necessari per lo spazio sul maxischermo dell’iconica piazza newyorkese tramite il servizio offerto da un’apposita app. Il video della proiezione è stato poi pubblicato su Tik Tok dall’utente Criss Eats Stuff, tramite un profilo che pare sia stato aperto esclusivamente per condividere le che mostrano il volto di YouTubo Anche Io a Times Square.

Il contenuto è stato accompagnato dalle parole “Ce l’hai fatta maestro, ce l’hai fatta” e tramite Tik Tok è diventato virale in pochissimo tempo.

Palermo è morto il 18 agosto 2021 all’età di 42 anni, in una clinica privata di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza , dove era recuperato per effettuare la riabilitazione in seguito a una caduta.