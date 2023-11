l’omaggio

Ancora una volta l’FC Catania sceglie il Centro sportivo della Soccer Montalto per la rifinitura pre gara. I Siciliani, impegnati domani a Cerignola, sono scesi sul sintetico di Montalto per l’ultimo allenamenti settimanale. Un’amicizia che si consolida con lo scambio dei gagliardetti. Quello del Catania rimane in bella vista nella segreteria della nostra società.