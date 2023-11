Soverato, il Comune proroga le concessioni balneari al 31 dicembre 2024

il provvedimento

SOVERATO Con un atto di indirizzo il Comune di Soverato proroga le concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2024. Il sindaco Daniele Vacca e l’assessora all’Urbanistica e demanio Giusy Altamura hanno lavorato intensamente negli ultimi mesi nel tentativo di cercare la soluzione migliore per scongiurare eventuali blocchi nell’economia locale derivati da un vuoto normativo che non rendeva possibile l’emanazione di nuovi bandi in tempo per la stagione 2024.

«Da tempo – spiega il primo cittadino di Soverato – stavamo lavorando per cercare di rispondere alle direttive europee sulla messa a bando delle concessioni demaniali e nel contempo per evitare un blocco dell’economia turistica in città. Attendevamo l’emanazione di decreti attuativi che potessero dettarci le indicazioni da seguire per rimettere a bando le concessioni e che, però, non sono mai arrivati. Da questo vuoto normativo abbiamo tratto le nostre conclusioni. Di qui la considerazione che non poteva essere percorribile alcuna strada per avviare le procedure di messa a bando dei titoli e terminarle in tempo per l’avvio della stagione 2024. Con il grande impegno dell’assessore Giusy Altamura abbiamo quindi cercato una strada alternativa trovandola nella possibilità di una proroga fino al 31 dicembre del 2024, deliberata dalla Giunta nell’ultima seduta».

«Una risposta doverosa da dare ai nostri imprenditori – questo il commento dell’assessore Giusy Altamura – e a tutto il territorio che sicuramente avrebbe avuto pesanti ripercussioni da un eventuale blocco delle attività che sarebbe potuto derivare da un’inerzia forzata del Comune, in attesa di ricevere direttive su come comportarsi. Speriamo così, almeno in via temporanea, di aver rassicurato chi ha già investito sul nostro territorio e potrà farlo anche nella prossima stagione».