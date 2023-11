Soverato, cittadinanza onoraria al procuratore capo Curcio

Il riconoscimento

SOVERATO Cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al procuratore di Lamezia Terme, Salvatore Maria Curcio, nella sala consiliare “Bruno Manti” a Soverato. La delibera era stata approvata all’unanimità all’interno di un consiglio comunale di giugno, Soverato si prepara ora alla cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al Procuratore della Repubblica di Lamezia. É fissata per sabato 18 novembre alle 10:30 e prevede la presenza dei massimi esponenti delle forze di polizia sul territorio, del Sottosegretario all’Interno On. Wanda Ferro e del Comandante della Legione Carabinieri Calabria Generale Pietro Salsano e di altri esponenti delle forze politiche del territorio.

«Per noi il conferimento di questa cittadinanza onoraria – il commento del sindaco Daniele Vacca – ha un significato particolare, perché consolida il legame tra la città e un valoroso procuratore che siamo orgogliosi di annoverare nell’elenco degli illustri cittadini. Una decisione adottata per dare il riconoscimento al suo crescente impegno e all’alta professionalità che ha sempre messo in atto per sradicare le organizzazioni malavitose nel territorio calabrese e non solo».