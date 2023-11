Premierato, Mattarella autorizza la presentazione del disegno di legge alle Camere

La decisione

ROMA Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge costituzionale recante “Disposizioni per l’elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del presidente della Repubblica”.

Il Capo dello Stato ha inoltre emanato il dl recante disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano, autorizzando la presentazione alle Camere del relativo ddl di conversione.