Casa delle Culture, Tieri e San Gaetano: ecco tutti i soggetti finanziati da Agenda Urbana

COSENZA

COSENZA Sarebbe già stata siglata la convenzione con cui la cooperativa cosentina Teatro in Note si aggiudica la “Progettazione e avvio delle attività di gestione e valorizzazione” della Casa delle Culture, uno dei poli con cui grazie ai fondi di Agenda Urbana si tenterà di rilanciare il centro storico, interessato in queste settimane anche dai cantieri del Cis oltre che parte integrante del dossier capitale italiana della Cultura 2026.

Alla società diretta da Vera Segreti – volto noto dell’industria culturale cittadina, in questi giorni si è vista ripetutamente sul cantiere della Casa delle Culture oltre che a Palazzo dei Bruzi – unico soggetto beneficiario in graduatoria tra gli ammessi al finanziamento, andranno 200.000 mila euro, esattamente l’importo richiesto.

La Società Cooperativa Teatro in Note si presenta così sul proprio sito: «attiva da oltre vent’anni nel campo della cultura e dell’arte, promuove principalmente attività teatrali e musicali, senza tralasciare una certa attenzione alle arti figurative, il cinema, la danza, la letteratura e le tradizioni popolari, sempre con uno sguardo attento rivolto al sociale e alle collaborazioni artistiche trasversali. Nel corso degli anni, la nostra realtà organizzativa ha creato molteplici festival di interesse regionale e nazionale, le quali notevoli conseguenze hanno raggiunto il riconoscimento da parte del FUS – Fondo Unico per lo Spettacolo».

Casa delle Culture, gli altri soggetti finanziati

Per l’“Avvio o sviluppo di iniziative imprenditoriali nel settore della cultura e della creatività” all’interno del palazzotto liberty di corso Telesio, un tempo sede del Municipio, sono stati invece ammessi al finanziamento Ellebi Galleria d’Arte (40.000 euro), Italian health rider(32.000 euro) e Figo Srl (18.139 euro), questi ultimi due soggetti legati ad alimentazione e ristorazione.

Alla voce “Interventi afferenti alla valorizzazione degli spazi di Casa della Culture” sono stati finanziati De Rose Valentino (39.601,55 euro su 42.500 richiesti), Figaro Srls (richiesti e concessi 30.000 euro) e Agroworld di Pierpaolo Scaravaglione (richiesti e concessi 40.000 euro).

Il nuovo corso del cinema teatro Tieri

Finito il cantiere di piazza Amendola, lo storico ex cinema Italia sarà gestito e valorizzato (la formula è la stessa utilizzata per Teatro in Note alla CdC) da CGC Sale Cinematografiche, esercente storico del capoluogo bruzio: sul tavolo 66.561,07 euro finanziati, ovvero, anche in questo caso, l’intera cifra richiesta.

Per quanto riguarda invece l’“Avvio o sviluppo di iniziative imprenditoriali nel settore della cultura e della creatività” la graduatoria definitiva dei beneficiari ammessi al finanziamento vede al primo posto il Centro Rat (richiesti e concessi 40.000 euro), seguito da Open Fields Productions (38.250) e Monica Florio (21.552,36).

Complesso di San Gaetano

L’ultima Azione (3.7.1) dell’Asse III del Por Calabria Fesr-Fse 2014/2020 riguarda gli “Interventi afferenti alla valorizzazione degli spazi di Complesso San Gaetano”: 40.000 euro richiesti e concessi a San Gaetano Srl di Bernardo Gianluca, 29.214,50 euro (sui 29.750 richiesti) a Guides4you srl.