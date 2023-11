Procura di Palmi, Melidona si è insediato come aggiunto

l’ufficialità

PALMI Il magistrato Santo Melidona si è insediato nel ruolo di procuratore aggiunto di Palmi. Il giuramento è avvenuto stamattina davanti al Tribunale della città della Piana di Gioia Tauro in presenza del procuratore capo Emanuele Crescenti. Dopo la proposta della quinta commissione del Csm, avvenuta a luglio, Melidona è stato nominato dal Plenum all’unanimità procuratore aggiunto di Palmi nella seduta dell’11 ottobre. Dal 2012 il magistrato reggino, di 59 anni, era sostituto procuratore di Lamezia Terme. Entrato in magistratura nel 1998, Santo Melidona è stato giudice al Tribunale di Reggio Calabria dal 2000 al 2010 quando è passato alle funzioni requirenti come sostituto procuratore di Messina. Nel 2011, prima dell’incarico alla Procura di Lamezia Terme, è stato applicato alla Procura generale di Reggio Calabria dove poi è tornato nel dicembre 2015 come magistrato distrettuale. Nel 2020, Santo Melidona è stato nuovamente pm a Lamezia Terme. Ottenuta la quinta valutazione positiva di professionalità nel 2018, Melidona ha anche insegnato a contrato nella Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’università Mediterranea di Reggio Calabria e dell’università Magna Graecia di Catanzaro.