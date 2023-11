Dottoressa uccisa nel Reggino, agguato a colpi di fucile

le indagini

REGGIO CALABRIA Un agguato in pieno stile mafioso consumatosi in pieno giorno, intorno alle otto di questa mattina, anche se le indagini sono solo all’inizio e per il momento sembra che questa pista venga esclusa: i killer di Francesca Romeo, dottoressa 67enne uccisa sulla strada Sp 02 che collega Santa Cristina a Taurianova, hanno sparato con un fucile, nascosti nei terreni circostanti in una curva a gomito. Secondo quanto trapela, sono stati due i colpi di arma da fuoco esplosi.

L’agguato

A guidare l’auto, su cui la donna viaggiava per tornare a casa, a Seminara, dopo un turno nella guardia medica di Santa Cristina d’Aspromonte, il marito Francesco Napoli, 66 anni, anche lui medico, originario di Locri e psichiatra a Palmi. L’uomo è rimasto ferito a un braccio e non sarebbe in pericolo di vita. Un agguato su cui sta indagando la polizia, sul posto sono intervenuti anche gli investigatori della squadra mobile di Reggio Calabria che hanno eseguito i primi rilievi e stanno cercando di ricostruire la dinamica del fatto su cui è stata aperta un’inchiesta dalla Procura della Repubblica di Palmi.

Gli investigatori stanno indagando per cercare di arrivare al possibile movente, non è chiaro ancora chi fosse il reale bersaglio e se le motivazioni dell'agguato possano essere correlate al lavoro svolto dai due medici.