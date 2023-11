Rapina un passante a Cosenza, arrestato 22enne

Le indagini

COSENZA Rapina ed evasione dai domiciliari. Con questa accusa gli agenti della Squadra Volante di Cosenza hanno arrestato un 22enne del luogo.

In particolare, gli agenti giunti sul posto subito dopo la segnalazione di una rapina effettuata ai danni di un passante hanno raccolto tutte le notizie utili al fine di identificare l’autore nonché la via di fuga da lui intrapresa.

Una serie di accertamenti investigativi svolti congiuntamente a personale della locale Squadra Mobile hanno consentito di individuare l’autore della rapina. Si tratta di un 22enne, pregiudicato per precedenti reati contro il patrimonio ed attualmente sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari.

A seguito delle immediate ricerche, predisponendo serrati controlli nelle zone limitrofe all’evento delittuoso, gli operatori di Polizia sono riusciti a rintracciare il malfattore che è stato tratto in arresto.