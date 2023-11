Caos a Dublino, 3 bambini accoltellati. In fiamme un’auto della polizia

i fatti

DUBLINO Almeno tre bambini sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale dopo un accoltellamento avvenuto fuori da una scuola nel centro di Dublino. Lo ha comunicato la polizia della capitale irlandese secondo cui si tratta di un «incidente grave». In base a una prima ricostruzione dei media locali, un uomo ha aggredito almeno cinque persone. «Siamo sconvolti dal brutale attacco che ha ferito diverse persone a Dublino, tra cui bambini. Siamo grati ai primi soccorritori che si sono presi cura delle vittime e alle persone intervenute sul posto. Stasera i miei pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e al popolo irlandese». Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Un’auto della polizia locale è stata data alle fiamme da alcuni manifestanti che si sono radunati nei pressi di O’Connell Street, nella zona non lontana dall’area dove i tre bambini e una donna sono stati aggrediti vicino a una scuola. In fiamme anche un tram, un autobus e un’altra vettura sul ponte O’Connell. Il ministro della Giustizia, Helen McEntee, ha definito le scene «intollerabili» e ha detto che «non si deve permettere di usare una tragedia spaventosa per scatenare il caos». Il gruppo, come riporta la stampa locale, ha caricato il cordone di polizia intorno al luogo dell’attacco con il coltello. Un certo numero di poliziotti sono stati aggrediti durante i tafferugli, anche se non è chiaro se qualcuno sia rimasto ferito. I pendolari della capitale sono stati enormemente disturbati poiché le proteste hanno reso le aree del centro città off-limits per il trasporto pubblico. Tutto il traffico e i trasporti pubblici attraverso O’Connell Street sono stati bloccati. Un funzionario della polizia, il commissario Drew Harris, ha parlato davanti a dei giornalisti di una «fazione di teppisti pazzi mossi da un’ideologia di estrema destra».

