Turismo esperienziale

TROPEA Turismo esperienziale, per il portale RilanciAMO l’Italia Tropea è una delle eccellenze del Made in Italy da visitare. Il borgo è stato inserito nell’elenco delle destinazioni da proporre al proprio target: soci, clienti, dipendenti, Banche di credito cooperativo; commercialisti e associazioni. Dai centri storici caratteristici ai siti Unesco fino alle dimore storiche. Sono, queste, le cartoline e gli itinerari che rilanciamolitalia.it suggerisce al viaggiatore.

La mission è precisa: valorizzare il territorio e le proprie peculiarità, geografiche e produttive; divulgare la cultura del bello, avvicinare il mercato ad un commercio più consapevole ed attento alla natura del prodotto; proporre una vera esperienza del territorio in grado di descriverne le origini ed aumentarne il valore emotivo.

L’esperienza Tropea sarà inserita nei pacchetti viaggi che saranno proposti ai clienti. Rilanciamo l’Italia è, infatti, un portale su invito. Si accede solo tramite registrazione.

