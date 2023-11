Valorizzazione dei giovani, il “Centro Studi don Francesco Caporale” si complimenta con Denis Nesci

il programma

«Il Centro Studi don Francesco Caporale desidera esprimere il proprio vivissimo e convinto plauso per l’incessante impegno profuso dall’Europarlamentare Denis Nesci, il quale ha contribuito in maniera determinante all’approvazione, da parte del Parlamento europeo, di un programma di rilievo volto alla valorizzazione dei giovani talenti». «Questo ambizioso programma prevede una serie di azioni mirate, tra cui l’identificazione di opportunità di collaborazione e di conoscenze trasferibili da altre regioni per ottimizzare le strategie già in atto, lo sviluppo di competenze, la ricerca di fonti finanziarie, e l’erogazione di fondi supplementari per l’assistenza tecnica. Il suo obiettivo è supportare gli enti regionali coinvolti nel progetto della ‘Trappola dei talenti’, offrendo così un nuovo slancio alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze, specialmente nelle regioni periferiche dell’Europa». «L’Eurodeputato Nesci, grazie al suo ruolo di relatore ombra in Commissione Regi e al fervente lavoro svolto nei mesi scorsi, ha contribuito con successo a portare all’approvazione un testo equilibrato e decisivo per il futuro delle nuove generazioni».