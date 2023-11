Gravissimo incidente sul tratto reggino dell’autostrada, una vittima

l’impatto

REGGIO CALABRIA Un 75enne di Reggio Calabria ha perso la vita stasera a seguito di un gravissimo incidente stradale sul tratto calabrese dell’autostrada, in direzione sud, tra Rosarno e Gioia Tauro, al km 388: nel sinistro sono stati coinvolti tre veicoli (un camion, nella foto, e due auto) ed è rimasta ferita una donna di 32 anni. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, 118 e vigili del fuoco. L’A2 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

La dinamica e le deviazioni

Il camion, che procedeva in direzione sud, ha tamponato i due veicoli leggeri e poi ha sfondato le barriere spartitraffico occupando la carreggiata sud e parte della nord. I veicoli in transito, al momento, vengono deviati in direzione sud, all’uscita di Rosarno, proseguimento sulla SP5, SS18 e rientro a Gioia Tauro. I veicoli diretti in direzione nord, invece, vengono deviati all’uscita di Gioia Tauro, proseguimento sulla SP1, SS18 con rientro a Rosarno.

