Dramma sul lavoro nella Sibaritide, 31enne muore schiacciato sotto un trattore

La tragedia

CORIGLIANO-ROSSANO Ennesimo incidente sul lavoro nella Sibaritide. Un giovane operaio agricolo di 31 anni di nazionalità rumena è rimasto schiacciato sotto un trattore che si è ribaltato mentre ne era alla guida. Il tragico incidente è avvenuto nella tarda mattinata nei campi di Thurio, mentre il lavoratore stava svolgendo le sue mansioni quotidiane a bordo di un trattore.

Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri del Reparto Territoriale di Co-Ro guidato dal Maggiore Gianmarco Filippi, il giovane stava operando con il trattore quando, per causa ancora da chiarire, il veicolo si è ribaltato, finendo in un canale di raccolta per le acque che si è trasformato in una trappola mortale. La notizia ha scosso la comunità, lasciando parenti, amici e colleghi nel dolore e nell’incredulità.

Le forze dell’ordine,sono intervenute subito sul luogo dell’incidente, coadiuvati dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano che hanno estratto il corpo dell’uomo dal mezzo. Le autorità hanno avviato un’indagine approfondita per determinare le cause esatte dell’incidente, esaminando attentamente le circostanze che hanno portato al ribaltamento del trattore.

La perdita del giovane agricolo ha generato un’ondata di cordoglio nella comunità locale, che ha manifestato solidarietà verso la famiglia colpita dalla tragedia. La vittima, impiegata presso un’azienda agricola del luogo, era conosciuta per la sua dedizione al lavoro e la sua integrità, rendendo ancora più difficile accettare la sua prematura scomparsa.

