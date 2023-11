la vertenza

COSENZA Una delegazione dei dipendenti dell’Amaco, l’azienda municipalizzata del trasporto pubblico cittadino al centro di una lunga vertenza legata a un debito monstre con conseguente fallimento (qui tutti gli approfondimenti), è stata ricevuta a Palazzo dei Bruzi dopo che un folto gruppo di lavoratori aveva messo in atto una contestazione durante il Consiglio comunale. Dopo qualche attimo di tensione il sindaco Franz Caruso e il presidente del Consiglio Giuseppe Mazzuca hanno aperto le porte ad alcuni dipendenti. Il Consiglio comunale, iniziato in ritardo rispetto all’orario previsto, è stato interrotto per circa 30 minuti. Il sindaco Caruso e il presidente del Consiglio Mazzuca hanno incontrato una delegazione dei lavoratori e deciso insieme di partecipare alla riunione prevista il prossimo 7 dicembre alla Cittadella Regionale. In quell’incontro potrebbe decidersi il futuro dei lavoratori.

