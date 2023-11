Cosenza, il Consiglio approva la Cittadinanza per i minori stranieri residenti

l’approvazione

COSENZA «Oggi in consiglio comunale abbiamo approvato l’inserimento dell’art. 19 bis che prevede la Cittadinanza onoraria simbolica del Comune di Cosenza per i minori stranieri residenti a Cosenza, nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all’estero ma che abbiano completato almeno un ciclo scolastico o un percorso di formazione professionale in istituti appartenenti al sistema educativo di istruzione e di formazione italiano, come speciale forma di riconoscimento del loro ruolo di coesione tra popoli e culture diversi e per affermare pienamente le libertà fondamentali delle persone.». A scriverlo su Facebook è il consigliere comunale di Cosenza Francesco Turco. «Sono fiero di essere il secondo firmatario della proposta che la collega Chiara Penna ha sottoposto al consiglio comunale e che oggi diventa realtà!».