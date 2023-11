Papa Francesco all’udienza generale: «Ancora non sto bene»

Il fatto

CITTA’ DEL VATICANO Il Papa è in Aula Paolo VI per l’udienza generale ma ha deciso di non leggere la catechesi e di affidare il compito ad un suo collaboratore. «Ancora non sto bene, con questa gripe (influenza in spagnolo, ndr)», influenza in spagnolo, e «la voce non è bella».

Intanto su consiglio dei medici, Papa Francesco «con grande rammarico» ha annullato il viaggio a Dubai, in programma dall’1 al 3 dicembre prossimi in occasione della Cop28. Lo riferisce Vatican News. La decisione, comunicata dal direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, giunge a motivo delle condizioni di salute del Pontefice, al quale una Tac effettuata sabato scorso ha riscontrato una infiammazione ai polmoni.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato